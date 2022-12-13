بالفيديو.. بوقرة:”لسنا مرشّحين للتتويج بالشان”

يُفضل الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، ابعاد الضغط عن لاعبيه قبل منافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

حيث قال اليوم الثلاثاء لتلفزيون النهار:”نحن نعمل على تحقيق الفوز، هذا شيئ مؤكد ومُهم، لكن يجب أن نتحلى بالهدوء ونتفادى الغرور”.

كما أضاف:”بالنسبة لي نحن لسنا مُرشحين للتتويج بالشان، خاصة وأننا لم نُشارك في هاته المنافسة منذ سنة 2011″.

“الأكيد أننا نلعب بالجزائر لكن المنتخبات الأخرى ستكون مُدعمة بالعديد من عناصر المنتخب الأول”.

قبل أن يختم:”سنلعب كل مباراة في المنافسة على شكل نهائي وسنعمل على الذهاب بعيدا”.