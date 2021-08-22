بالفيديو.. بوقرة:”مُتأسف لاحتراف بعض اللاعبين المحليين لكنني فخور في نفس الوقت”

عبر الناخب الوطني لمُنتخب المحليين “مجيد بوقرة” عن آسفه لرحيل بعض اللاعبين صوب البطولات الأوروبية خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي.

“الماجيك” في نفس الوقت أكد فخره الشديد باحتراف قادري ، زرقان وعمورة مُتمنيا أن يسير الثلاثي على خطى سوداني، سليماني وعطال.

وقال “بوقي” في حوار مع القناة الرسمية للفاف:”النقطة السلبية خلال هذا التربص هي أن الكثير من اللاعبين رحلوا صوب الدوريات الأوروبية”.

“في نفس الوقت أنا فخور باحتراف زرقان وقادري لأن هذا هو الهدف الرئيسي من انشاء المنتخب المحلي، وأتمنى أن يسير الثنائي على خطى عطال سليماني وسوداني”.