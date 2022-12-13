بالفيديو.. بوقرة:”هذه آخر فرصة للاعبين لاقتناص مكانة في الشان”

أكد الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، أن التربص الحالي يُعتبر آخر فرصة للاعبين من أجل اثبات امكانياتهم.

حيث قال، الماجيك، قبل شد الرحال إلى عنابة أمسية اليوم الثلاثاء لخوض مواجهتين وديتين أمام موريتانيا والسينغال.

“هذه آخر فرصة للاعبين من أجل اقتناص مكانة في قائمة الشان، التي سنكشف عنها نهاية ديسمبر أو بداية جانفي”.

كما أضاف:”هذا التربص يعرف حضور معظم العناصر التي شاركت في التربصات الأخيرة مع وجود إسم واحد جديد يتمثل في آيت الحاج”.

قبل أن يختم:”جربنا اليوم أرضية ملعب براقي المُذهل، وفخر لنا نحن الجزائريين أن نملك ملاعب من هذا المستوى”.