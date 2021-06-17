بالفيديو.. بوقرة:”هكذا اكتشفت بلومي الصغير”

كشف الناخب الوطني للاعبين المحليين عبد المجيد بوقرة عن كيفية اكتشافه للاعب محمد البشير بلومي مؤكدا أن هذا الآخير يملك مهارة فنية عالية ويلعب بطريقة صحيحة.

“الماجيك” قال في الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة:”شاهدت محمد البشير بلومي في التلفزيون وبعد ذلك قررت المجيئ لمُعاينته عن قرب في لقاء مولودية وهران ضد أولمبي المدية بملعب أحمد زبانة.. ما يُعجبني في بلومي هو الفنيات العالية التي يملكها كما أنه يلعب بطريقة صحيحة بالنظر لصغر سنه”.

وأضاف:”عندما شاهدته في أول مُباراة تفاجأت كثيرا حيث يملك كل المُقومات للذهاب بعيدا في مسيرته الكروية ومنح الفرصة للشبان رسالة واضحة لجميع لاعبي البطولة الوطنية”.