بالفيديو.. بوقرة:”هكذا كانت حالة بلماضي واللاعبين بعد إقصاء الكاميرون”

كشف الناخب الوطني للاعبين المحليين، عبد المجيد بوقرة، أن الصدمة كانت كبيرة في غرف تغيير الملابس عقب مواجهة الكاميرون.

بوقرة قال في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء.

“بعد مواجهة الكاميرون توجهت صوب غرف تغيير الملابس فوجدت الحزن يعم المكان”.

كما أضاف بوقرة:”اللاعبين كانوا يبكون بحرقة شديدة والمُدرب في حالة شديدة من الإحباط”.

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