بالفيديو.. بوقرة:”والدتي كانت حاضرة بمُدرجات نيلسون مانديلا لأول مرة في مشواري الكروي”

كشف الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، أن والدته كانت حاضرة بمدرجات ملعب نيلسون مانديلا ببراقي خلال مواجهة كوت ديفوار.

حيث قال، الماجيك، خلال المنطقة المُختلطة التي أعقبت مواجهة الدور ربع النهائي.

“نعم والدتي كانت بمدرجات ملعب نيلسون مانديلا لأول مرة في مشواري الكروي سواء كلاعب أو كمدرب”.

كما أضاف:”عندما تكون والدتي في المدرجات أكون واثقا، وهي البركة كما يُقال مثل كل الأمهات”.