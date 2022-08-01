بالفيديو.. بوقرة يبرز موهبته الجديدة بعيدا عن كرة القدم
بقلم كريم تيغرمت
أبان مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عن موهبة جديدة، بعيدا عن مجال كرة القدم.
وتم تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، ظهر فيه بوقرة، وهو يتدرب على رياضة الملاكمة.
كما أبان “الماجيك”، عن بعض الفنيات التي يتمتع بها في هذه الرياضة القتالية، بمساعدة أحد المدربين.
مدرب المنتخب الوطني مجيد #بوڨرة 🥊يبرز مهاراته في الملاكمة pic.twitter.com/gfym8XCfsg
— El Capitano 🇩🇿🇩🇿🇩🇿 (@spuerlilo) August 1, 2022
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