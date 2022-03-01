بالفيديو.. بوقرة يتفادى التعليق على مواجهة الخضر أمام الكاميرون !
تفادى الناخب الوطني للمحليين، عبد المجيد بوقرة، التعليق على المواجهة الفاصلة التي ستجمع الخضر بالكاميرون.
حيث سُئل الماجيك عن رأيه في المواجهتين الفاصلتين للمنتخب الوطني الجزائري أمام الكاميرون.
وذلك على هامش حضوره لمعاينة لقاء مولودية الجزائر أمام نجم مقرة أمسية اليوم الثلاثاء.
واكتفى بوقرة بعبارة واحدة فقط هي:”فيها خير.. ربي معانا ان شاء الله”.
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كشف الناخب الوطني للمحليين “مجيد بوقرة” عن سبب عدم مُشاهدته للركلة الجزاء الأخيرة التي نفذها توقاي.
وقال “الماجيك” في تصريحات حصرية خص بها التلفزيون الجزائري العمومي.
“هذه تجربتي الأولى مع ركلات الترجيح كمدرب، ردة فعلي في الضربة الأخيرة، هي ردة فعل مدرب ولاعب”.
“لم أود مُشاهدة الضربة الأخيرة، أردت فقط سماع خبر تأهلنا أم لا”.
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وجه الناخب الوطني للخضر “مجيد بوقرة” رسالة مُباشرة لخصمه القادم في الدور ربع النهائي لمنافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.
“الماجيك” قال في تصريحات صحفية مُباشرة بعد نهاية مواجهة منتخب مصر.
“عندما تُشارك في منافسة كبيرة وتريد الذهاب بعيدا فمن المؤكد أنك ستواجه منتخبات قوية”.
وأضاف:”المنتخب المغربي من بين هاته المنتخبات حيث ستكون مواجهة السبت عبارة عن داربي كبير ونحن هنا للذهاب بعيدا”.
وختم:”الآن علينا التركيز على الاسترجاع من أجل أن نكون جاهزين لموقعة السبت”.
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عبر المُدرب الوطني “مجيد بوقرة” عن عدم رضاه من قرارات الحكم الذي أدار مواجهة الخضر أمام مصر.
وقال “الماجيك” في تصريحات صحفية مباشرة عقب نهاية اللقاء:”كانت لدينا فترات جيدة في اللقاء وكانت لدينا أيضا فترات سيئة”.
كما أضاف:”تأثر زملاء القائد ياسين براهيمي من الناحية البدنية أمام مصر”.
كما ختم:”لكن أنا سعيد جدا بالمردود المُقدم من اللاعبين خاصة من الناحية التكتيكية”.
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أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة أن الهدف الرئيسي له هو كأس أمم إفريقيا للمحليين 2023 المُقررة بالجزائر.
وقال بوقرة، في تصريحات للقناة الرسمية للفاف:”جميع اللاعبين الذين كانوا معي في التربصات الماضية يعلمون أن الهدف الرئيسي هو الشان”. كما تابع “الماجيك”حديثه “التي ستقام في الجزائر سنة 2023”.
وأضاف بوقرة “استدعينا بعض اللاعبين من المنتخب الأول لأنه لا يمكن ترك بلايلي وبن العمري دون منافسة لشهر قبل الكان”. كما ختم “تحدثت قبل اعلان القائمة مع كل لاعب وأخبرت المبعدين بأن يواصلوا العمل بطريقة عادية وكانت ردة فعلهم ايجابية”.