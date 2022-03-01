بالفيديو.. بوقرة يتفادى التعليق على مواجهة الخضر أمام الكاميرون !

تفادى الناخب الوطني للمحليين، عبد المجيد بوقرة، التعليق على المواجهة الفاصلة التي ستجمع الخضر بالكاميرون.

حيث سُئل الماجيك عن رأيه في المواجهتين الفاصلتين للمنتخب الوطني الجزائري أمام الكاميرون.

وذلك على هامش حضوره لمعاينة لقاء مولودية الجزائر أمام نجم مقرة أمسية اليوم الثلاثاء.

واكتفى بوقرة بعبارة واحدة فقط هي:”فيها خير.. ربي معانا ان شاء الله”.

كشف الناخب الوطني للمحليين “مجيد بوقرة” عن سبب عدم مُشاهدته للركلة الجزاء الأخيرة التي نفذها توقاي.

وقال “الماجيك” في تصريحات حصرية خص بها التلفزيون الجزائري العمومي.

“هذه تجربتي الأولى مع ركلات الترجيح كمدرب، ردة فعلي في الضربة الأخيرة، هي ردة فعل مدرب ولاعب”.

“لم أود مُشاهدة الضربة الأخيرة، أردت فقط سماع خبر تأهلنا أم لا”.

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