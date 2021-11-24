بالفيديو.. بوقرة يرد بقوة على عسلة بن يطو وعزي

رد الناخب الوطني لمُنتخب المحليين “مجيد بوقرة” بقوة على الثلاثي ماليك عسلة، محمد بن يطو وأيوب عزي.

وقال “الماجيك” في حوار مُطول مع القناة الرسمية للفاف على “اليوتيوب”:”لست هنا لارضاء الجميع، فمهمتي هي اختيار الأفضل”.

“اخترنا قائمة اللاعبين الذي سيُشاركون في كأس العرب وفق نظرتنا الخاصة وكذا طريقة اللعب التي سنعتمد عليها والمنتخبات التي سنواجهها في المُنافسة”.

وكان الثلاثي المذكور قد عبر علنا عن غضبه من قرار بوقرة بعدم التواجد في منافسة كأس العرب.

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وكذبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” الشائعات المتداولة حول تدخل جمال بلماضي في صلاحيات مجيد بوقرة.

المُكلف بالإعلام في الفاف صالح باي عبود أكد أن الأخبار التي انتشرت حول اعداد بلماضي لقائمة كأس العرب للمُنتخبات غير صحيحة.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية:” ما تم تداوله عن تدخل بلماضي في إعداد قائمة كأس العرب غير صحيح، الثنائي يعمل بالتنسيق والتشاور”.

وأضاف:” ليس من عادة بلماضي التدخل في صلاحيات مدرب منتخب المحليين أو فرض خيارات عليه “.