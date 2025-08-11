بالفيديو.. بوقرة يعاين منتخب غينيا قبل مواجهة الحسم

عاين الناخب الوطني مجيد بوقرة، اليوم الاثنين، منتخب غينيا من المنصة الشرفية للملعب الذي احتضن المواجهة التي جمعته بجنوب إفريقيا، وذلك في إطار متابعته الدقيقة لمنافسه في مباراة الحسم يوم الجمعة المقبل.

وركّز بوقرة على دراسة كل صغيرة وكبيرة في أداء المنتخب الغيني، سواء من حيث أسلوب اللعب أو تمركز اللاعبين وتحركاتهم. في محاولة لاستغلال نقاط ضعفهم.

وانتهت المباراة بخسارة غينيا 2-1، وهي نتيجة قد تمنح الخُضر أفضلية معنوية قبل اللقاء المرتقب.

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة غينيا يوم الجمعة المقبل، بداية من الساعة 15:00 بالتوقيت الجزائري، على أرضية ملعب مانديلا الوطني في العاصمة الأوغندية كامبالا. في ثالث مبارياتهم في بطولة كأس إفريقيا للمحليين، حيث يسعى بوقرة ورفاقه لتحقيق الفوز وضمان التأهل.