بالفيديو.. بوقرة يكشف حقيقة خلافه مع بلماضي !

كشف الناخب الوطني للاعبين المحليين، عبد المجيد بوقرة، أسباب غيابه عن كان الكاميرون وحقيقة خلافه مع بلماضي.

بوقرة قال في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم نُشر الثلاثاء.

“الأمور كانت واضحة منذ مباراة ليبيريا، مهمتي هي الإشراف على المنتخب الوطني المحلي، لذلك قررنا التركيز على هاته المهمة”.

كما أضاف:”من المُستحيل أن أقوم بالمهمتين على أكمل وجه في نفس الوقت، وهي الإشراف على المنتخب المحلي والتواجد في الطاقم الفني للمنتخب الأول”.

قبل أن يختم:”هذا لا يُخفي أنني كنت على اتصال دائم بجمال بلماضي”.

“وغيابي عن الكان يعود للإرهاق الشديد الذي أصابني بعد منافسة كأس العرب”.