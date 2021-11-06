بالفيديو.. بوقرة يكشف عن موقفه بخصوص المنتخب المشارك في كأس العرب للمنتخبات

كشف مدرب المنتخب المحلي “مجيد بوقرة” عن موقفه بخصوص المنتخب الذي سيشارك في بطولة كاس العرب للمنتخبات التي ستحتضنها قطر في الفترة الممتدة مابين 1 و 18 ديسمبر المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك مقطع فيديو للناخب الوطني مجيد بوقرة أين تحدث عن مواجهتي نيوزلندا وجنوب السودان وديا قائلا:

الحمد لله حققنا العديد من الإنتصارات خلال المباريات الودية مع المنتخب المحلي، وكان من الأهم بالنسبة لنا أن نبدأ هذه التربصات بالإنتصارات من أجل التحضير الجيد لمنافسة “الشان” التي كانت أول أهدافنا قبل ظهور منافسة كأس العرب للمنتخبات، وهو ما سمح لنا بكسب المزيد من الوقت للتحضير لهذه المنافسة، وقد وصلنا إلى المحطة الأخيرة قبل كاس العرب، وسيكون بإمكاننا مواجهة منتخب نيوزلندا بالإمارات العربية”.

“إخترنا الإمارات العربية لعدة أسباب منها تعود اللاعبين على الطقس، كما أنه يتواجد العديد من المنتخبات التي تتربص في هذا البلد وهو ما يسمح لنا بالتباري أمامها وديا، كما كنا سنواجه المنتخب الفلسطيني، لكن مشكل إداري حرمنا من هذه المواجهة، وهو ما جعلنا نلجأ لمواجهة منتخب جنوب السودان، وكما تعلمون فإننا سنواجه المنتخب السوداني في منافسة كاس العرب، وهو المواجهة التي تجعلنا نحضر جيدا لهذه المنافسة”.

وبخصوص هوية المنتخب الذي سيشارك في بطولة كاس العرب للمنتخبات قال بوقرة:”منذ الإعلان عن إنطلاق منافسة كأس العرب للمنتخبات تحدثت أنا وجمال بلماضي عن هذه الدورة، كان مبرمجا في البداية أن نلعب بالمنتخب الأول، لقد وضعنا القائمة المعنية بالمشاركة في هذه الدورة من جهتي كل الامور واضحة وأنا أدرك جيدا من سيكون حاضرا في هذه البطولة”.

وأضاف:”في البطولة العربية لن نتحدث عن المنتخب المحلي لأننا سنشارك بكل اللاعبين الناشطين في البطولة المحلية والبطولة التونسية والسعودية، والهدف من هذه البطولة هو تحضير أكبر عدد من اللاعبين للمنتخب الأول”.

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