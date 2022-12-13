بالفيديو.. بوقرة يوجه رسالة خاصة للجمهور الجزائري قبل “الشان” !

وجه الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، رسالة خاصة للجمهور الجزائري، قبل انطلاق منافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

حيث قال، الماجيك، قبل شد الرحال إلى عنابة أمسية اليوم الثلاثاء لخوض مواجهتين وديتين أمام موريتانيا والسينغال.

“أنا واثق بأن الجمهور سيُساندنا بقوة في الشان، ونحن بحاجة إليهم في مبارياتنا والجمهور هو نكهة المنافسة”.

“خوض لقاءات ودية بالملاعب التي ستحتضن الشان سيُدخل اللاعبين في أجواء المنافسة مُبكرا”.