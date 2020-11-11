بالفيديو.. بولاية أفضل لاعب للشهر في ميتز

الرياضة
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بالفيديو.. بولاية أفضل لاعب للشهر في ميتز
بقلم كريم تيغرمت

أختير الدولي الجزائري فريد بولاية كأفصل لاعب لشهر أكتوبر، في ناديه ميتز الفرنسي، نظير تألقه في مباريات الفريق.

وفاز بولاية، بأعلى بتصويت جماهير النادي، أين حصل على أعلى نسبة (47%)، متفوقا على الثلاثي حبيب مياغا، ابراهيم نيان، ومامادو غاي.

ونشر نادي الفرنسي، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، أكد من خلالها تتويج الدولي الجزائري كأفضل لاعب لشهر أكتوبر.

وأرفقت إدارة ميتز، تغريدتها بمقطع فيديو، يلخص أبرز ما قدمه فريد بولاية، رفقة الفريق، طيلة شهر أكتوبر المنصرم.


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