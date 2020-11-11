بالفيديو.. بولاية أفضل لاعب للشهر في ميتز

أختير الدولي الجزائري فريد بولاية كأفصل لاعب لشهر أكتوبر، في ناديه ميتز الفرنسي، نظير تألقه في مباريات الفريق.
وفاز بولاية، بأعلى بتصويت جماهير النادي، أين حصل على أعلى نسبة (47%)، متفوقا على الثلاثي حبيب مياغا، ابراهيم نيان، ومامادو غاي.
ونشر نادي الفرنسي، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، أكد من خلالها تتويج الدولي الجزائري كأفضل لاعب لشهر أكتوبر.
وأرفقت إدارة ميتز، تغريدتها بمقطع فيديو، يلخص أبرز ما قدمه فريد بولاية، رفقة الفريق، طيلة شهر أكتوبر المنصرم.
[ 𝔾𝕣𝕖𝕟𝕒𝕥 𝕕𝕦 𝕞𝕠𝕚𝕤 ]
💥 Précis sur coups de pied arrêtés, buteur face à @ASSEofficiel, @farid_boulaya est élu Grenat du mois d’octobre !
🗳 Avec 47% des votes, l’international algérien devance @HabibMaiga_hm, @Ibra_Niane7 et @Laminegueye98 !
— FC Metz ☨ (@FCMetz) November 11, 2020
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