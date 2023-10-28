بالفيديو.. بولاية هدافا ويقلب الطاولة على الريان في الدوري القطري
بقلم عزيز طالبي
قاد الدولي الجزائري فريد بولاية فريقه الغرافة للفوز أمام الغريم الريان بعد تسجيله هدف الفوز في قمة الدولة السابعة للدوري القطري بملعب أحمد بن علي.
و سجل رباعية الغرافة القطري كل من الدولي الجزائري ياسين براهيمي في كل من الدقيقتين 44 و 61، إلى جانب الإيفواري بولي، قبل أن يلدغ بولاية الريان في الدقيقة 95 من عمر المباراة.
وكان ياسين براهيمي الهدفين قبله، و احتفل بالراية الفلسطينية، ليعبر عن دعمه المنقطع النظير للقضية التي يعتبر أبطال رجال غزة.
هدف|#الغرافة يتقدم 4-3 #الريان في الدقيقة 94 بواسطة فريد بولاية.. #دوري_نجوم_إكسبو#قنوات_الكاس pic.twitter.com/JQZY8I6QOv
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 28, 2023
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