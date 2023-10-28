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الرياضة

بالفيديو.. بولاية هدافا ويقلب الطاولة على الريان في الدوري القطري

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بولاية هدافا ويقلب الطاولة على الريان في الدوري القطري
بولاية
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قاد الدولي الجزائري فريد بولاية فريقه الغرافة للفوز أمام الغريم الريان بعد تسجيله هدف الفوز في قمة الدولة السابعة للدوري القطري بملعب أحمد بن علي.

و سجل رباعية الغرافة القطري كل من الدولي الجزائري ياسين براهيمي في كل من الدقيقتين 44 و 61، إلى جانب الإيفواري بولي، قبل أن يلدغ بولاية الريان في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

وكان ياسين براهيمي الهدفين قبله، و احتفل بالراية الفلسطينية، ليعبر عن دعمه المنقطع النظير للقضية التي يعتبر أبطال رجال غزة.

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