بالفيديو.. بولاية هدافا ويقلب الطاولة على الريان في الدوري القطري

قاد الدولي الجزائري فريد بولاية فريقه الغرافة للفوز أمام الغريم الريان بعد تسجيله هدف الفوز في قمة الدولة السابعة للدوري القطري بملعب أحمد بن علي.

و سجل رباعية الغرافة القطري كل من الدولي الجزائري ياسين براهيمي في كل من الدقيقتين 44 و 61، إلى جانب الإيفواري بولي، قبل أن يلدغ بولاية الريان في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

وكان ياسين براهيمي الهدفين قبله، و احتفل بالراية الفلسطينية، ليعبر عن دعمه المنقطع النظير للقضية التي يعتبر أبطال رجال غزة.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt