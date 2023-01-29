بالفيديو.. بولاية هداف ويمنح الفوز للغرافة على حساب السيلية

قاد الدولي الجزائري فريد بولاية، ناديه الغرافة لاحراز الفوز في المواجهة التي جمعتهم اليوم الأحد، بنادي السيلية.

وتمكن بولاية، الذي شارك أساسيا في هذا اللقاء، من تسجيل هدف الفوز للغرافة، في الدقيقة الـ78 من عمر المباراة.

كما جاء الهدف الاول لنادي الغرافة، بأقدام الدولي الجزائري الآخر مهدي تاهرات، بعد تمريرة حاسمة من مواطنه براهيمي.

وبهذا قاد الثلاثي الجزائري تاهرات، بولاية، وبراهيمي، ناديهم الغرافة لاحراز الفوز بثنائية لهدف، على حساب السيلية.