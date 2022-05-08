بالفيديو.. بولاية يبصم على هدف عالمي في شباك ليون

نجح الدولي الجزائري فريد بولاية، اليوم الأحد، في هز الشباك من جديد، خلال مباراة فريقه ميتز، أمام ليون ضمن الليغ1.

وشارك بولاية، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه ميتز، في هذه المواجه التي جمعتهم بالضيف ليون، ضمن الجولة الـ36.

كما برز الدولي الجزائري بقوة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي، أين بصم على هدف عالمي، منح من خلال الفوز لناديه.

وانتهت هذه المواجهة بفوز فريد بولاية، وناديه ميتز، بنتيجة ثلاثة أهداف، لهدفين، على حساب نادي ليون.