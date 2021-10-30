بالفيديو.. بولاية يبصم على هدف عالمي في شباك سان تيتيان

سجل الدولي الجزائري فريد بولاية، اليوم السبت، هدف عالمي، في المباراة التي جمعت فريقه ميتز، بنادي سان تيتيان، ضمن الدوري الفرنسي.

ومع انطلاق هذه المباراة، استغل بولاية، أول فرصة حقيقية أتيحت له في الدقيقة الثامنة، بعد اعلان الحكم عن مخالفة مباشرة لصالح فريقه.

ونفذ الدولي الجزائري هذه المخالفة على طريقة الكبار، أين أسكنها مباشرة في شباك سان تيتيان، مانحا التقدم لميتز.

وانتهى الشوط الأول من هذه المباراة بنتيجة التعادل الايجابي بـ1-1، بعد تعديل وهبي الخزري، النتيجة لصالح سان تيتيان.