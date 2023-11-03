بالفيديو.. بولاية يسجل هدفا خرافيا في البطولة القطرية

سجل الدولي الجزائري فريد بولاية هدفا جميلا جدا رفقة ناديه الغرافة عن طريقة مخالفة مباشرة في الدقيقة 89 أمام النادي العربي.

كما قاد فريد بولاية من قيادة فريقه الغرافة لفوز مثير في الدقيقة 89 حينما قلب التعادل بأربعة مقابل أربعة إلى خمسة مقابل أربعة، و تنتهي المباراة بالفوز الجديد.

وكان مواطنه ياسين براهيمي هو من افتتح باب التسجيل في المباراة التي اندرجت ضمن الجولة 8 من البطولة القطرية بملعب “استاد ثاني بن جسم”.

للإشارة، سجل بولاية الهدف الجميل على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل العشرات من الأهداف بذات الطريقة و حتى السويدي زلاتان ابراهيموفيتش لما كان يحمل ألوان انتر ميلان.

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