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بالفيديو.. بولاية يضيف تمريرة حاسمة لرصيده

الرياضة
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بالفيديو.. بولاية يضيف تمريرة حاسمة لرصيده
بقلم كريم.تيغرمت

بصم الدولي الجزائري فريد بولاية على تمريرة حاسمة جديدة، اليوم الأحد، خلال المباراة التي جمعت ناديه ميتز، بفريق نيس.

وشارك فريد بولاية، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ميتز، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ26 من الليغ1 الفرنسية.

وبرز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول، أين منح تمريرة حاسمة، جاء على إثرها الهدف الأول لصالح ناديه ميتز.

وبهذا رفع فريد بولاية، رصيده في هذا الموسم، إلى 5 تمريرات حاسمة، بالإضافة لـ5 أهداف، في 22 مباراة شارك فيها.


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