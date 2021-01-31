بالفيديو.. بولاية يواصل التألق ويسجل مخالفة عالمية

عاد الدولي الجزائري، فريد بولاية، للإبداع في الليغ 1 الفرنسية، متمكنا من تسجيل مُخالفة مُباشرة، بطريقة عالمية، عصر اليوم أمام براست.

وأبدع نجم ماتز، في هز الشباك، بتسديدة قوية، ليكتفي حارس المُنافس بجلب الكرة من شباك، لأنه لم يستطع فعل شيء معها.

ويتواجد صانع ألعاب أبناء منطقة “اللورين“، في أفضل أحواله مؤخرا، وهو الذي وصله لهدفه الخامس، في الدوري.

وأصبح صاحب الـ27 عاما، يُصنف كأفضل لاعبي فريقه منذ بداية الموسم، خاصة وأنه وجد الإستقرار الذي كان ينقصه سابقا.

يُذكر بأن مُحارب الصحراء، قد عاد منذ أسابيع فقط للمنافسة الرسمية، بعد أجبر على البقاء خارج الخدمة لفترة بسبب فيروس كورونا.