بالفيديو.. بولاية يُقدم تمريرة حاسمة سحرية ضد ليون

لاعب الخضر بصم على التمريرة الحاسمة بمناسبة لقاء الجولة ال20 من الدوري الفرنسي الذي جمع لوال بالضيف ميتز.

بولاية راوغ لاعب ليون ومنح كرة سحرية لزميله سجل منها الهدف الوحيد في الدقيقة ال89.

— 🇩🇿⚽️ دزاير فوت (@AlgeriaFootVid) January 17, 2021