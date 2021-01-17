بالفيديو.. بولاية يُقدم تمريرة حاسمة سحرية ضد ليون

قدم النجم الدولي الجزائري فريد بولاية تمريرة حاسمة سحرية سهرة اليوم الأحد مع فريقه ميتز.

لاعب الخضر بصم على التمريرة الحاسمة بمناسبة لقاء الجولة ال20 من الدوري الفرنسي الذي جمع لوال بالضيف ميتز.

بولاية راوغ لاعب ليون ومنح كرة سحرية لزميله سجل منها الهدف الوحيد في الدقيقة ال89.