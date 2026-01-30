بالفيديو.. بولبينة هدافا في قمة الدحيل والريان في الدوري القطري

واصل الدولي الجزائري عادل بولبينة عروضه التهديفية القوية مع نادي الدحيل القطري، بعدما تمكن من افتتاح باب التسجيل في مباراة القمة أمام الريان، لحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري القطري.

وسجّل بولبينة هدف السبق في الدقيقة 13، مؤكّدًا حسّه التهديفي العالي ودوره المحوري في الخط الأمامي لفريقه، في مواجهة قوية اتسمت بالندية والإثارة بين الغريمين.

ويطمح المهاجم الجزائري إلى قيادة الدحيل للعودة إلى سكة الانتصارات، في ظل سعي الفريق لتجاوز فترة من النتائج المتذبذبة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، حيث قدّم الفريق مستويات متفاوتة بين انتصارات مقنعة وتعثّرات غير متوقعة.

ويُعوّل أنصار الدحيل كثيرًا على بولبينة لمواصلة التألق وحسم المباريات الكبرى، خاصة في ظل المنافسة الشديدة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.