بالفيديو.. بولبينة هدافا ويقود الدحيل لفوز ثمين في دوري أبطال آسيا

واصل الدولي الجزائري عادل بولبينة، عروضه القوية مع نادي الدحيل القطري، بتسجيله الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ57 من المباراة التي جمعته بالضيف شباب الأهلي الإماراتي.

وهي المباراة التي انتهت بفوز نادي الدحيل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة،

وبهذا الهدف، رفع بولبينة رصيده إلى خمسة أهداف رفقة الدحيل من أصل 13 مباراة شارك فيها. إضافة إلى تقديمه أربع تمريرات حاسمة.

ما يعكس دوره المحوري في تشكيلة المدرب جمال بلماضي الذي يواصل الاعتماد عليه ضمن أبرز عناصر الخط الهجومي.

ودخل الدحيل اللقاء في أجواء من القلق بعد بداية متعثرة في البطولة، إذ اكتفى بجمع نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات. ما جعله يحتل المركز العاشر في ترتيب منطقة الغرب (دوري أبطال آسيا للنخبة). وكان في حاجة إلى فوز لإحياء آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية. وهو ما نجح في تحقيقه بفضل الأداء الجماعي المميز وتألق نجمه الجزائري.