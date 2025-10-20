بالفيديو.. بولبينة يبصم على تمريرة حاسمة في دوري أبطال آسيا

يواصل المهاجم الجزائري عادل بولبينة، تألقه مع ناديه الدحيل القطري، أين برز مجددا اليوم الإثنين، في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك بولبينة، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الدحيل، في مباراتهم أمام مضيفهم نادي الوحدة، لحساب دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما برز خريج مدرسة بارادو، بقوة في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول، من خلال تقديمه تمريرة حاسمة، افتتح من خلالها فريقه الدحيل باب التهديف.

وأنهى عادل بولبينة، وناديه الدحيل، الشوط الأول من هذه المباراة، أمام مضيفهم نادي الوحدة، متأخرين في النتيجة بـ(2-1).