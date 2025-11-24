بالفيديو.. بولبينة يتألق بـ “هاتريك” عالمي أمام الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا

واصل الدولي الجزائري عادل بولبينة، خطف الأنظار، بعد توقيعه “هاتريك” عالمي في مباراة فريقه الدحيل القطري أمام نادي الاتحاد السعودي، في قمة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

بولبينة افتتح باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 33، ليختتم ثلاثيته في الدقيقة 53، بعدما تفنن في هز شباك الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش، وسط حيرة نجوم الاتحاد وعلى رأسهم كريم بن زيمة، نغولو كانتي، وحسام عوار.

وانتهت المباراة على وقع فوز نادي الدحيل القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ثلاثية خريج أكاديمية بارادو تعكس تطوره اللافت هذا الموسم، وتعَدُّ دفعة معنوية قوية قبيل التحاقه بالمنتخب الوطني الرديف، الذي يستعد لخوض منافسة كأس العرب 2025، حيث يرتقب أن يكون بولبينة إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب.

أداء بولبينة الكبير رسّخ اسمه ضمن أبرز المتألقين عربياً وآسيوياً، وزاد من التفاؤل الجماهيري بشأن قدرته على تقديم إضافة قوية للمنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.