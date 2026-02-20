بالفيديو.. بولبينة يختار لاعبيه المفضلين من بين نجوم العالم

كشف الدولي الجزائري عادل بولبينة، نجم نادي الدحيل القطري، عن لاعبيه المفضلين، من بين أبرز نجوم العالم.

ونشرت مؤسسة دوري نجوم قطر، عبر صفحتها الرسمية على منصة “X”، مقطع فيديو، لعادل بولبينة، أين قام بالمفاصلة بين أبرز نجوم العالم.

كما أبدى، الدولي الجزائري، في هذا الفيديو، تفضيله لكل من رونالدو (البرازيلي)، مارادونا، دروغبا، وغيرهم من النجوم.