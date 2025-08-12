بالفيديو.. بولبينة يسجّل أول أهدافه مع الدحيل القطري

افتتح الدولي الجزائري عادل بولبينة، سجّله التهديفي مع ناديه الجديد الدحيل القطري، بتوقيعه أول هدف رسمي له منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي أتلتيك بارادو.

وجاء هدف بولبينة في الدقيقة الـ24 من المواجهة التي جمعت فريقه بنادي سباهان الإيراني، اليوم الثلاثاء. على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، ضمن تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقدّم اللاعب السابق لأتلتيك بارادو أداءً مميزًا لفت من خلاله الأنظار، وأكد أنه صفقة واعدة ستُضيف الكثير لكتيبة الدحيل هذا الموسم.

وسيمنح هذا الهدف دفعا معنويا قويا للاعب الشاب الذي يسعى لإثبات نفسه في دوري نجوم قطر. ومواصلة التألق على الساحة القطرية والقارية.

