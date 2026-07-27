بالفيديو.. بولبينة يلتحق بمعسكر الدحيل بهولندا

سجّل المهاجم الدولي الجزائري عادل بولبينة، اليوم الإثنين، التحاقه بمعسكر فريقه الدحيل، بهولندا لمباشرة التحضيرت الصيفية.

ونشرت إدارة نادي الدحيل، عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة “X”، صور بولبينة، خلال وصوله إلى مقر اقامة الفريق بهولندا.

كما أظهر مقطع فيديو، الترحاب الذي لقيه الدولي الجزائري، من الطقام الفني للفريق، وزملائه اللاعبين.

يذكر أن عادل بولبينة، استفادة من فترة راحة إضافية بالنظر لمشاركته رفقة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026، ليشسرع حاليا في التحضيرات الصيفية مع ناديه الدحيل، استعدادا للموسم الكروي الجديد.