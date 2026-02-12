بالفيديو.. بولبينة يهز الشباك مجددا ويقود الدحيل لفوز جديد

بصم الدولي الجزائري، عادل بولبينة، اليوم الخميس، على هدف جديد، في المباراة التي فاز بها ناديه الدحيل، بثنائية دون رد، على حساب فريق الوعب.

وشارك بولبينة أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الدحيل، في هذه المبارة التي تدخل ضمن الدور الـ16 من منافسة كأس الأمير.

كما تمكن المهاجم الجزائري، من البروز بقوة في الدقيقة الـ28 من عمر المباراة، أين افتتح باب التهديف لناديه الدحيل من ضربة جزاء.

وحاز عادل بولبينة، في نهاية هذا اللقاء، على جائزة رجل المباراة، نظير المردود الكبير الذي قدمه.