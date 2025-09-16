بالفيديو.. بولبينة يهز شباك الهلال بهدف عالمي في افتتاح “أبطال آسيا النخبة”

سجّل المهاجم الجزائري، عادل بولبينة، اليوم الثلاثاء، اسمه بقوة في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا النخبة.

بعدما قاد فريقه الدحيل القطري لهزّ شباك مضيفه الهلال السعودي على أرضية المملكة أرينا، بهدف عالمي دوّن في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

اللقطة انطلقت من تمريرة محكمة لزميله يوسف سابالي بالقرب من منطقة عمليات الدحيل، ليحوّلها بولبينة إلى هجمة مرتدة خاطفة.

المهاجم الجزائري أظهر سرعة كبيرة وهو يتجاوز رقابة دفاع الهلال، قبل أن يتوغل داخل المنطقة ويخدع الحارس بمراوغة مميزة، ليضع الكرة في الشباك وسط تصفيق جماهير الملعب لجمالية الهدف.

بولبينة، القادم من تجربة مع أتلتيك بارادو، أكد بلمسته الفنية وحسه التهديفي أنه إضافة هجومية نوعية لفريق الدحيل، خاصة في مسابقة قارية بحجم دوري أبطال آسيا النخبة، حيث يبحث النادي القطري عن الذهاب بعيدا.