بالفيديو.. “بولعويدات” و”خوالد” يبصمان على أول مُشاركة مع فريقهم الجديد

شارك الثنائي الجزائري المُدافع “نصر الدين خوالد” والمُهاجم “محمد بولعويدات” لأول مرة مع ناديهم الجديد “أحد” السعودي ظهر اليوم الخميس.

وأقحم المُدرب الجزائري “نغيز” الثنائي أساسيا بمناسبة اللقاء الذي جمع “أحد” بمضيفه “الفتح” في الأسبوع 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وإنتهى سلبيا، وقدم “خوالد وبولعويدات” أداءا مقبولا في أول مُشاركة حيث أكمل الأول المباراة فيما غادر الثاني في الدقيقة 91.

بعد أن كان قد تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 78 في حين شارك أيضا قائد “أحد” “عزالدين دوخة” أساسيا كالعادة.