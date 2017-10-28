بالفيديو..بول بوت: “حدثت أشياء في الدار البيضاء أرغمتنا على إبعاد زيري من القائمة”

عاد المدرب البلجيكي لفريق إتحاد العاصم بول بوت للحديث عن الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وتحدث بوت في ندوته الصحفية التي عقبت الفوز الكبير الذي حققه فريقه أمام شباب بلوزداد بنتيجة 4-0 لحساب الجولة العاشرة.

وأشاد المدرب البلجيكي بلاعبه المتألق في هذه المباراة زيري حمار موضحا سبب إبعاده عن مباراة الدور نصف النهائي من الشامبيونزليغ.

وقال:” كان عليكم أن تستفسروا حول سبب إبعاد زيري عن قائمة المباراة التي شاركت أمام الوداد البيضاوي”

وأضاف:” حدثت أشياء يجب أن تبقى في مطبخ الفريق الداخلي”