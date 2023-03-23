بالفيديو.. بوميل ولاعبو العميد يهنؤون الأمة الإسلامية بحلول رمضان
بقلم كريم تيغرمت
حرص مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، إلى جانب كل لاعبي الفريق، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان.
ونشرت إدارة المولودية، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو، لمدرب الفريق ولاعبيه، خلال تقديم تهانيهم برمضان.
كما عبّر معظم لاعبي العميد، عن تمنياتهم لكل الشعوب المسلمة، وبالخصوص الشعب الجزائري، صيام مقبول.
🌙 | لاعبو المولودية وأعضاء الطاقم الفني بقيادة باتريس بوميل يهنؤون الأمة الإسلامية والشعب الجزائري وأنصار “العميد” بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 🟥🟩☪️#RamadanMubarek | #رمضان_مبارك | #Ramadan2023 | #رمضان_كريم pic.twitter.com/ZFvg0qjcc3
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) March 23, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/i7H1b