بالفيديو.. بوميل يباشر العمل التكيتيكي مع تعداد المولودية
بقلم كريم تيغرمت
يواصل تعداد فريق مولودية الجزائر، تحضيراتهم الصيفية، بتربص فرنسا، استعدادا للموسم الكروي الجديد، تحت إشراف المدرب باتريس بوميل.
وكشفت الصفحة الرسمية للمولودية، عن مباشرة مدرب الفريق باتريس بوميل، العمل التكتيكي، بعد في سابع يوم من تربص الفيق بمدينة ران.
كما نشر مسؤولي العميد، مقطغ فيديو، أبرز جزئ من التدريبات التي خاضها رفقاء يوسف بلايلي، تحت إشراف بوميل.
𝔻𝔸𝕐 7️⃣ 𝕀𝕟 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖 🟩🟥
🎞️📹| المدرب باتريس بوميل يمر إلى العمل التكتيكي في سابع أيام تربص المولودية بمدينة ران الفرنسية ⚽💯🔥#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر🟢🔴 pic.twitter.com/ew2KrwwbCY
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) August 17, 2023
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