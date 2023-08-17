بالفيديو.. بوميل يباشر العمل التكيتيكي مع تعداد المولودية

يواصل تعداد فريق مولودية الجزائر، تحضيراتهم الصيفية، بتربص فرنسا، استعدادا للموسم الكروي الجديد، تحت إشراف المدرب باتريس بوميل.

وكشفت الصفحة الرسمية للمولودية، عن مباشرة مدرب الفريق باتريس بوميل، العمل التكتيكي، بعد في سابع يوم من تربص الفيق بمدينة ران.

كما نشر مسؤولي العميد، مقطغ فيديو، أبرز جزئ من التدريبات التي خاضها رفقاء يوسف بلايلي، تحت إشراف بوميل.