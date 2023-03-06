بالفيديو..بوميل: “يجب وضع المولودية في المكانة التي تستحقها”

رفع المدرب الجديد لمولودية الجزائر. باتريس بوميل. من سقف طموحاته مع الفريق. مؤكدا على ضرورة إعادته إلى مكانته الحقيقية محليا وقاريا.

وفي أول تصريح له بعد ترسيم التحاقه بالعميد. قال الفرنسي: “فخور جدا بالتحاقي..الجميع يعرف المستوى الذي بلغه هذا الفريق في السبعينيات، واليوم يجب وضعه في المكانة التي يستحقها خاصة أن ملايين الجزائريين ينتظرون استفاقته”

وأضاف التقني الفرنسي، في تصريحات بها الصفحة الرسمية للنادي. بأنه تابع عدة لقاءات للمولودية في البطولة، وأنه جد متحمس لمساعدة الفريق.

كما أوضح بوميل، بأنه لن يتكلم عن احداث ثورة في الفريق، ولكنه سيقدم أفضل ما لديه مضيفا: ” على اللاعبين تبليل القميص الرائع بالأخضر والأحمر لإسعاد الأنصار”

وفي الختام عبر خليفة البنزرتي، عن وعيه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في ناد بحجم المولودية وقال: “أعلم أن الضغط كبير في الفريق بالنظر إلى شعبيته التي تخطت حدود الجزائر فمن منا لا يعرف المولودية؟”.