بالفيديو.. بونجاح:”السد هو عريس الليلة وقُمت بواجبي فقط”

عبر المُهاجم بغداد بونجاح عن سعادته الكبيرة بتسجيله ثنائية ضد الدحيل ليقود فريقه السد للتتويج بكأس قطر أمسية اليوم الجمعة.

النجم الدولي الجزائري قال عقب نهاية النهائي لقناة “الكأس” القطرية:”السد هو عريس الليلة وليس بغداد بونجاح لأن الجميع في الفريق ساهم في الثنائية التي سجلتها ضد الدحيل”.

“مهمتي هي وضع الكرة في الشباك والحظ كان معي اليوم حيث عرفت كيف أتموقع داخل منطقة العمليات وسجلت هدفين”.

وختم:”أُهدي هذا التتويج لجميع أنصار السد ونطمح لتحقيق بطولات آخرى في هذا الموسم”.

هذا كما تم اختيار بغداد بونجاح أفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة كأس قطر 2021.