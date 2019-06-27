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بالفيديو.. “بونجاح”:”تعبنا ماراحش باطل !!”

الرياضة
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بالفيديو.. “بونجاح”:”تعبنا ماراحش باطل !!” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

ثمن النجم الدولي الجزائري  “بغداد بونجاح” الفوز المحقق ضد “السنغال” مؤكدا أنه جاء بفضل تظافر جهود الجميع.

وقال “بونجاح” في المنطقة المختلطة.

“كنا نعلم قبل المباراة أننا سنواجه منافسا صعبا وكنا نعلم أيضا أنه يجب الفوز لأننا لانملك حلا آخرا، درسناهم جيدا والمدرب جمال بلماضي درسهم أيضا وعرفنا نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم”.

“لعبنا على الهجمات المعاكسة وأتيحت لنا الكثير من الفرص سجلنا واحدة فقط وضيعنا الكثير لكن الآهم هو الفوز”.

“سنخوض دورة الكان مباراة بمباراة وتركيزنا الآن منصب على المقابلة القادمة ضد تنزانيا، قوتنا هي قوة المجموعة وتعبنا ماراحش في باطل”.


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