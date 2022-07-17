بالفيديو.. بونجاح:”رونالدو وبلومي الأفضل والتتويج بالكان أحسن من بلوغ المونديال”

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق السد القطري، بغداد بونجاح، عن عديد التفاصيل الخاصة بحياته.

وذلك في حوار قصير وخاص مع الموقع الرسمي لفريقه القطري، حيث قال السفاح أنه يُفضل كريستيانو رونالدو على ليونيل ميسي.

بينما قال بخصوص من الأفضل بين بلومي وماجر:”الاختيار صعب، أُفضل الإثنين لكن إن اقتضت الضرورة سأختار بلومي”.

قبل أن يُضيف:”أُفضل التتويج بكأس أمم إفريقيا على التأهل لمنافسة كأس العالم”.