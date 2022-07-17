إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. بونجاح:”رونالدو وبلومي الأفضل والتتويج بالكان أحسن من بلوغ المونديال”

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. بونجاح:”رونالدو وبلومي الأفضل والتتويج بالكان أحسن من بلوغ المونديال”
بونجاح
  • 268
  • 0

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق السد القطري، بغداد بونجاح، عن عديد التفاصيل الخاصة بحياته.

وذلك في حوار قصير وخاص مع الموقع الرسمي لفريقه القطري، حيث قال السفاح أنه يُفضل كريستيانو رونالدو على ليونيل ميسي.

بينما قال بخصوص من الأفضل بين بلومي وماجر:”الاختيار صعب، أُفضل الإثنين لكن إن اقتضت الضرورة سأختار بلومي”.

قبل أن يُضيف:”أُفضل التتويج بكأس أمم إفريقيا على التأهل لمنافسة كأس العالم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/0tj2G
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر