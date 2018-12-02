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بالفيديو.. بونجاح:”سأغادر قطر في هذه الحَالة فقط”

الرياضة
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بالفيديو.. بونجاح:”سأغادر قطر في هذه الحَالة فقط”
بقلم وليد كويني

أكّد المهاجم الجزائري لنادي السد القطري بغداد بونجاح، إستعداده لتغيير الأجواء والرحيل عن الدوري القطري خلال الميركاتو الشتوي.

وقال الهداف الجزائري في تصريح إعلامي:”وصلتني العديد من العروض والكلمة الأخيرة بيد مسؤولي نادي السد”.

مضيفا:”لم أحدد بعد وجهة خاصة وسأتوجه للأحسن، لكن الآن تبقى لدينا مبارتين في الدوري وبعدها سنرى”.

وختم بونجاح:”إذا وصلتي عروض أحسن من أوروبا سأغادر قطر، وإذا كان العرض من نادي عادي فسأبقى في السد”.


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