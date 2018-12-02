بالفيديو.. بونجاح:”سأغادر قطر في هذه الحَالة فقط”

أكّد المهاجم الجزائري لنادي السد القطري بغداد بونجاح، إستعداده لتغيير الأجواء والرحيل عن الدوري القطري خلال الميركاتو الشتوي.
وقال الهداف الجزائري في تصريح إعلامي:”وصلتني العديد من العروض والكلمة الأخيرة بيد مسؤولي نادي السد”.
مضيفا:”لم أحدد بعد وجهة خاصة وسأتوجه للأحسن، لكن الآن تبقى لدينا مبارتين في الدوري وبعدها سنرى”.
وختم بونجاح:”إذا وصلتي عروض أحسن من أوروبا سأغادر قطر، وإذا كان العرض من نادي عادي فسأبقى في السد”.
بغداد بونجاح لاعب #السد: إذا وصلني عرض احتراف أوروبي جيد سأرحل عن الفريق pic.twitter.com/N8u68VonkJ
— قناة الكأس (@alkasschannel) December 2, 2018
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