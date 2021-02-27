بالفيديو.. بونجاح: “أتشرف بتمثيل الجزائر في قطر”

عبّر الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري، عن فخره بتمثيل الكرة الجزائرية في قطر، أحسن تمثيل.

وقال بونجاح، في كلمة وجهها للجماهير الجزائرية: “شرف لي أن أمثل الجزائر في قطر أحسن تمثيل بصفتي لاعب كرة قدم”.

وأضاف: “الحمد لله أنني أشرفهم بتقديم أحسن صورة، وهذا ثمرة العمل لذي أقوم به، وأتمنى تحقيق المزيد من الألقاب في المستقبل”.

وجاءت هذه التصريحات من بغداد بونجاح، عقب تسجيله أمس الجمعة لثنائية في مرمى الدحيل، وقيادة ناديه السد للتويج بكأس قطر.