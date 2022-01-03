بالفيديو.. بونجاح ممرر حاسم أمام السيلية

صنع اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح كرة الهدف الثاني الذي سجله اللاعب القطري أكرم عفيف في مرمى السيلية في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة التي جمع الفريقين في إطار الجولة الـ12 من الدوري القطري.

وعاد اللاعب بغداد بونجاح للإنضمام إلى فريقه السد بعدما غادر تربص المنتخب الوطني بترخيص من الناخب الوطني جمال بلماضي.