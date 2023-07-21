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الرياضة

بالفيديو.. بونجاح هدافا رفقة السد أمام الرجاء البيضاوي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بونجاح هدافا رفقة السد أمام الرجاء البيضاوي
بونجاح
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فتح الدولي الجزائري بغداد بونجاح عداده التهديفي رفقة فريقه السد القطري في المباراة الودية الجارية بملعب “جاسم بن احمد”.

وسجّل بغداد بونجاح هدفه الشخصي والثاني للسد القطري في مباراة اليوم أمام نادي الرجاء البيضاوي المغربي بطريقة جميلة أمام مرأى أعين مدربه الجديد برونو ميغيل.

كما أنهى الزعيم القطري الشوط الأول بتفوّق بهدفين مقابل صفر أمام الفريق المغربي. التي يسعى من خلال التحضير الجيد لمنافس كأس الملك سلمان للاندية العربية.

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