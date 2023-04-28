بالفيديو.. بونجاح هدافا مع السد القطري في مواجهة الريان
بقلم عزيز طالبي
تمكّن الدولي الجزائري بغداد بونجاح من تسجيل هدفا شخصيا له، في مباراة فريقه السد أمام الريان القطري.
وسجّل مهاجم الخضر بغداد بونجاح الهدف الثاني للسد القطري في الدقيقة 90 من عمر المواجهة التي سجّل هدفها الأول زميله برونو تباتا في الدقيقة 70.
كما قاد ابن مدينة الباهية فريقه للظفر بالنقاط الثلاث على حساب الغريم الريّاني.
هدف | #السد يتقدم 2 – 0 على #الريان عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 7+90#دوري_نجوم_QNB#قنوات_الكاس pic.twitter.com/ibyfsbRHQ5
— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 28, 2023
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