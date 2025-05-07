بالفيديو.. بونجاح هدافا وممررا حاسما في مباراة الشمال والعربي

سجل الدولي الجزائري بغداد بونجاح هدفاً وقدم تمريرة حاسمة في مباراة فريقه الشمال أمام العربي التي جرت اليوم الأربعاء، ضمن كأس أمير قطر.

وبصم بغداد بونجاح على هدف مميز في الدقيقة الـ86 من المباراة، مانحاً التقدم لفريقه بثلاثية مقابل واحد.

كما منح بغداد بونجاح تمريرة حاسمة في هدف تعديل فريقه الشمال أمام العربي في كرة الهدف الأول.

وحقق نادي الشمال الفوز في المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم، في نسختها الـ 53 بملعب “عبد الله بن خليفة” بنادي الدحيل.

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