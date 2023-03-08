بالفيديو.. بونجاح هدافا ويقود السد للتأهل في منافسة كأس الأمير

ساهم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، أمس الثلاثاء، في تأهل فريقه السد، ضمن منافسة كأس أمير قطر، على حساب المريخية.

وشارك بونجاح أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه السد، في هذه المبارة التي جمعتهم بالضيف نادي المريخية، لحساب الدور الـ16 من كأس أمير قطر.

كما تألق المهاجم الدولي الجزائري في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول، من خلال افتتاحه باب التسجيل لناديه السد.

وانتهت هذه المواجهة بفوز بغداد بونجاح، وناديه السد، برباعية نظيفة على حساب المريخية، وتأهلهم للدور المقبل.