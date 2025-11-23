بالفيديو.. بونجاح هدّافًا ويقود ناديه الشمال لوصافة الدوري القطري

حقق نادي الشمال فوزًا عريضًا على نادي الشحانية بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري القطري.

في مباراة تألق فيها المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح بشكل لافت. بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الأربعين، بعد أداء هجومي مميز.

وساهم هذا الفوز في ارتقاء نادي الشمال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 21 نقطة، خلف المتصدر الغرافة بـ25 نقطة.

ويواصل بونجاح تقديم عروض قوية مع فريقه، ما يعزز مكانته كأحد أبرز المهاجمين قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا التي يعول فيها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على تجربته وخبرته الهجومية.

ويؤكد أداء بونجاح المتصاعد أن حضوره مع الشمال لا يخدم الفريق القطري فحسب، بل يعد مؤشرًا إيجابيًا للناخب الوطني الذي يترقب وصول اللاعبين بأفضل جاهزية ممكنة للاستحقاق القاري المرتقب.