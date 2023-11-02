إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. بونجاح هداف رفقة السد في مواجهة المريخية

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. بونجاح هداف رفقة السد في مواجهة المريخية
  • 761
  • 0

نجح الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الخميس، في هز الشباك مجددا، خالال مباراة ناديه السد، أمام المريخية.

وشارك بونجاح، أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه السد، في هذه المباراة، جمعتهم بالضيف المريخية، برسم الجولة الثامنة من الدوري القطري.

وبرز المهاجم الجزائري، في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الاول، أين استغل تمريرية في العمق ليفتتح باب التسجيل برأسية محكمة.

رابط دائم : https://nhar.tv/iDh4j
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر