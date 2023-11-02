بالفيديو.. بونجاح هداف رفقة السد في مواجهة المريخية

نجح الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الخميس، في هز الشباك مجددا، خالال مباراة ناديه السد، أمام المريخية.

وشارك بونجاح، أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه السد، في هذه المباراة، جمعتهم بالضيف المريخية، برسم الجولة الثامنة من الدوري القطري.

وبرز المهاجم الجزائري، في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الاول، أين استغل تمريرية في العمق ليفتتح باب التسجيل برأسية محكمة.