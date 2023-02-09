بالفيديو.. بونجاح هداف ضد العربي في نصف نهائي كأس قطر

سجل المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، في القاء الجاري فعالياته حاليا، والذي يجمع بين فريقه السد ضد العربي في نصف نهائي كأس قطر.

وسجل المهاجم بغداد بونجاح، هدف فريقه الثاني بطريقة رائعة، في المباراة في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

وفي حال التأهل للنهائي، سيواجه بغداد بونجاح رفقة فريقه السد، في نهائي كأس قطر المتأهل من مواجهة النصف النهائي الثاني بين الدحيل ضد الوكرة.