بالفيديو.. بونجاح هداف في مواجهة الوكرة

تألق المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، مجددا، اليوم الجمعة، في مباراة ناديه الشمال، ضد الوكرة.

وشارك بونجاح، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه الشمال، في هذه المباراة التي تجمعهم بنادي الوكرة، لحساب دوري نجوم بنك الدوحة.

وبرز المهاجم الجزئاري، بقوة في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول لهذه المباراة، من خلال افتتاحه باب التسجيل لفريقه الشمال.

وأنهى بغداد بونجاح، وناديه الشمال، الشوط الأول من هذه المباراة لصالحهم، بهدف دون رد، على حساب فريق الوكرة.